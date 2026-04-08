Bono Escolar: ¿Cuánto dinero entregará en junio?

08 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Los trabajadores de colegios particulares subvencionados y de administración delegada pueden recibir el Bono Escolar, un valioso beneficio gubernamental para aliviar los gastos asociados al periodo académico de los familiares que estudian.

La asignación de este apoyo se realiza en dos ocasiones (marzo y junio), siempre que los beneficiarios cumplan con las condiciones para acceder a esta esperada ayuda económica.

Monto del segundo pago del Bono Escolar

De acuerdo a la información del portal Comunidad Escolar, este beneficio se divide en dos cuotas a lo largo del año. En el mes de junio, los trabajadores beneficiados recibirán la suma de $44.582 por cada carga familiar debidamente acreditada en el sistema.

Esta cifra corresponde a la segunda mitad del total del bono, el cual asciende a $89.164 en 2026. El primer pago se realizó en marzo, fecha en la que también se entregó un adicional de $37.666 para funcionarios con una remuneración líquida de $1.060.493 o menor.

Requisitos para recibir el Bono Escolar

Para que los trabajadores de establecimientos particulares subvencionados y de administración delegada reciban este aporte, deben cumplir con los siguientes requisitos clave:

Tener hijos reconocidos formalmente como cargas familiares. Estos deben tener entre 4 y 24 años de edad.

Las cargas deben estar cursando estudios regulares en niveles de prebásica (primer y segundo nivel de Transición), educación básica, media, superior o especial.

Los establecimientos donde estudian los hijos deben ser del Estado o reconocidos por este.

El trabajador debe pertenecer a la planta o contrata. Las personas a honorarios no forman parte de este beneficio.

Es importante destacar que la SUSESO es la entidad encargada de validar los registros de las cargas, por lo que es vital tener estos datos al día en la institución previsional.

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