Del "Pluma gay" a salvar a gente de las deudas: La desconocida faceta de "Los Morancos"

10 jun. 2026 - 19:29 hrs.

Los reconocidos humoristas españoles Jorge y César Cadaval, más conocidos como Los Morancos, celebraron los tres años de funcionamiento de su despacho especializado en ayudar a personas sobreendeudadas a acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad.

A través de la firma Libres de Deuda, los hermanos que se hicieron conocidos por una parodia llamada "Pluma Pluma Gay", han logrado la exoneración de más de 29 millones de euros en deudas, equivalentes a más de 31 mil millones de pesos chilenos, beneficiando a cientos de personas que enfrentaban graves problemas económicos.

"No hay nada que te dé más alegría que ayudar a las personas", afirmaron los artistas durante una entrevista con el medio español El Periódico, donde repasaron el impacto que ha tenido esta iniciativa desde su creación en 2023.

Más de 450 personas han logrado empezar de nuevo

Según detallaron, en estos tres años el despacho ha resuelto 452 expedientes, mientras que otros procesos continúan en tramitación por montos que superan los 53 millones de euros.

La oficina nació luego de que un amigo les hablara sobre la Ley de la Segunda Oportunidad, mecanismo legal que permite a particulares y trabajadores autónomos reestructurar o cancelar parte de sus deudas cuando se encuentran en una situación de insolvencia.

Desde entonces, aseguran haber atendido más de 800 clientes y recibido miles de consultas de personas que buscan una salida a complejos escenarios financieros.

"Hemos visto muchísimo sufrimiento"

Los humoristas reconocieron que el trabajo les ha permitido conocer de cerca historias marcadas por la angustia económica, el desempleo y la presión de los acreedores: "En estos años hemos visto muchísimo sufrimiento", admitieron.

De acuerdo con su experiencia, muchas de las personas que llegan al despacho enfrentan situaciones límite, afectando incluso su salud mental y estabilidad familiar.

"Les llamamos para decirles que ya no tienen esa deuda y no se lo creen. Lloran, gritan. Son personas que no duermen porque reciben llamados constantes de acreedores y viven con una preocupación permanente", relató Jorge Cadaval.

Casos de estafas, pandemia y deudas impagables

Entre los casos que más los han marcado figura el de Judith, una joven de apenas 23 años que acumuló una deuda superior a los 25 mil euros tras ser víctima de una estafa financiera.

Según explicaron, la situación le provocó problemas de ansiedad, la pérdida de su trabajo y una fuerte dependencia económica de su familia.

También recordaron el caso de Alberto, un empresario del rubro de la construcción que terminó con deudas cercanas a los 620 mil euros tras las consecuencias económicas derivadas de la pandemia.

Ambos ejemplos reflejan, según señalaron, que muchas veces el sobreendeudamiento no responde a decisiones irresponsables, sino a circunstancias extraordinarias que escapan al control de las personas.

La importancia de la buena fe para acceder al beneficio

Los hermanos explicaron que uno de los aspectos fundamentales para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad es demostrar buena fe y acreditar una situación real de insolvencia.

Por ello, aseguran que su equipo analiza cada caso de manera individual antes de iniciar cualquier procedimiento: "No vamos a dejar a nadie tirado, pero tampoco tomamos casos que no sean viables. Si nuestro equipo considera que no cumple con los requisitos, simplemente no seguimos adelante", señalaron.

A tres años de iniciar este proyecto, Jorge y César reconocen que ayudar a las personas a recuperar la tranquilidad financiera se ha transformado en una de las experiencias más gratificantes de sus vidas, incluso después de casi cinco décadas de exitosa trayectoria artística.

"Ves que realmente le cambia la vida a las personas. Esa satisfacción es enorme", concluyeron.