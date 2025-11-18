"Los dos solos y sin agua y sin luz": Popular influencer argentino reveló junto a su madre que vivió durante cinco años en Chile

18 nov. 2025 - 16:24 hrs.

El popular streamer argentino Gaspi fue entrevistado por la radio trasandina Urbana Play FM, en compañía de su madre, instancia en la que reveló una información poco conocida por algunos de sus seguidores: vivió en Chile por cerca de 4 años.

"Nos fuimos a vivir afuera unos años", dijo la mamá de Gaspi, siendo complementada por el streamer quien indicó "estuvimos en Chile viviendo cuatro años. La Serena", agregando que esto se dio cuando él tenía entre 8 y 13 años.

Los años de Gaspi y su madre en Chile

El entrevistador pensó de inmediato que vivieron cerca de una playa "divina" que él conocía, no obstante, de inmediato la mujer le aclaró que se fueron a vivir a un cerro a 600 metros sobre el nivel del mar, en condiciones bastante inhóspitas.

"Me fui al cerro a 600 metros de altura los dos solos y sin agua y sin luz", reveló la mujer, indicando que el regreso de ambos se dio luego que él, siendo adolescente, decidiera volver a vivir a Argentina.

"La pasamos muy bien, muy bien. Mucha piel, mucha tierra, mucha sequía, porque La Serena es un árido, un deserto. Donde vivíamos era donde podíamos vivir y no donde queríamos vivir porque no teníamos otras posibilidades", expresó la mujer emocionada.

En Chile, ella trabajaba como guía turística certificada por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), y confidenció que varias veces Gaspi la acompañaba en los tour guiados que hacía de flora y fauna de la región.

