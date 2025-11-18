Exfigura de Universidad de Chile atraviesa quiebre matrimonial tras más de 20 años casado: "Extraño a mis hijos y es muy duro"

18 nov. 2025 - 14:58 hrs.

El futbolista argentino nacionalizado chileno Matías Rodríguez, recordado por su destacada trayectoria en Universidad de Chile —donde se convirtió en el defensa más goleador en la historia del club— realizará su retiro oficial de las canchas este domingo 23 de noviembre.

Para cerrar su carrera, eligió vestir la camiseta de Deportes Melipilla. Además, el exlateral decidió establecerse de manera permanente en la comuna de la Región Metropolitana. "Estoy viviendo acá, hace como cuatro meses, me instalé, literalmente, atrás del estadio. Bien cerquita de todo", comentó a Las Últimas Noticias.

Exfigura de Universidad de Chile atraviesa quiebre matrimonial tras más de 20 años casado

Este nuevo capítulo, sin embargo, lo enfrenta en solitario. Rodríguez se separó de su esposa, Lucía Colacilli, tras más de 23 años de relación. Juntos tuvieron dos hijos, Felicitas y Juan Martín, quienes hoy residen con su madre en Argentina.

El jugador explicó las razones detrás del quiebre matrimonial: "Cuando quise volver a jugar y estaba haciendo lo que más me gusta, también estaba dejando a mi familia y, por consecuencia, decidimos hacer el camino por separado con mi mujer".

Matías Rodríguez y su familia/Instagram

En este contexto, reconoció que el proceso de separación no ha sido fácil. "Al principio costó un montón, sobre todo por no estar con mis hijos, por no estar con mi pareja. Hoy lo tengo un poco más asimilado, pero siempre extraño a mis hijos y es muy duro, es imposible no extrañarlos todos los días", manifestó.

"El que tiene hijos lo sabe, y si lo tiene lejos, sabe lo difícil que es. El no poder estar para ellos cuando necesitan un abrazo o estar con ellos, solamente al lado, sentado sin hacer nada. Eso fue lo que más me dolió", complementó.

Rodríguez señaló viajar para ver a sus retoños, o que ellos lo hagan, tampoco ha sido sencillo: "Por el colegio y porque, bueno, la mamá también trabaja y se hace más complejo. Normalmente, estuve viajando yo más seguido, pero esperemos que puedan venir para este último partido".

Ahora, el exlateral azul planea dedicarse a una escuela de futbol en Melipilla, mientras espera validar su título de entrenador para poder dirigir. "Estamos avanzando en esos temas y ver si se abre alguna ventanita por ahí", afirmó.

Todo sobre Famosos chilenos