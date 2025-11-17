Actor de "Grey's Anatomy" recibió duro diagnóstico médico: "Tengo una variante rara"

17 nov. 2025 - 20:38 hrs.

¿Qué pasó?

James Pickens Jr., actor de 73 años conocido por interpretar a Richard Webber en la serie médica “Grey's Anatomy” durante 22 temporadas, reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata, la misma enfermedad que padece su personaje en la ficción.

Lo notable del caso es que el diagnóstico tiene un componente hereditario fuerte. El actor explicó a Black Health Matters que la enfermedad recorre su familia: tanto su padre como varios hermanos también la padecieron, por lo que la noticia no resultó completamente sorpresiva para él.

Un diagnóstico esperado por su historial familiar

“No es la clase de noticia que alguien quiere oír, pero, para ser sincero, el cáncer de próstata es hereditario en mi familia”, señaló Pickens. “Mi padre lo tuvo. Tenía muchos hermanos; varios de ellos lo padecieron. Me habría sorprendido no haberlo heredado”.

El actor mencionó que tiene un primo hermano de 90 años que aún vive y también padece la enfermedad, así como el hijo de ese primo.

“Que yo sepa, nadie ha fallecido a causa de ella”, agregó, destacando que a pesar del diagnóstico, la enfermedad ha sido manejable en su familia.

El proceso de detección temprana

En 2024, Pickens se sometió a su chequeo médico anual que incluía la medición de sus niveles de PSA (antígeno prostático específico). Fue derivado a un urólogo, quien informó que sus valores estaban dentro del rango normal, pero recomendó repetir la prueba en un año.

“Regresé en enero, y cuando llegaron mis resultados del PSA, mi médico de cabecera me dijo: 'Sí, ¿sabes qué? Ha subido un poco más. Quiero que vuelvas al urólogo'", relató el actor.

El urólogo detectó algo anómalo y ordenó una resonancia magnética que reveló “algo sospechoso”. A continuación, le practicaron una biopsia que confirmó la presencia de un tumor. Una tomografía por emisión de positrones (PET) mostró que el cáncer no se había extendido y estaba localizado en un cuadrante de la próstata.

Pickens tenía dos opciones de tratamiento: radioterapia o prostatectomía radical (extirpación quirúrgica de la próstata). Tras analizar ambas, optó por la prostatectomía radical, realizada mediante cirugía robótica por dos urólogos. Permaneció un día en el hospital después de la intervención.

“Lo detectamos muy pronto, y por eso pensaron que esa sería la mejor opción. Tengo una variante rara que no se ve muy a menudo. Prefirieron pecar de precavidos y vigilarla”, explicó el actor.

“Era tan raro que querían asegurarse de no dejar ningún detalle al azar. Pero no habían visto uno que se detectara tan pronto como el mío”, valoró.

James Pickens Jr

La importancia de los chequeos preventivos

La dedicación de Pickens a su salud fue fundamental para detectar la enfermedad en una etapa temprana: “Empecé a hacerme el chequeo médico anual hace 34 años. Y comencé a hacerme la prueba del PSA a los 41; ahora tengo 73”.

Su urólogo reconoció el impacto de esta diligencia: “Gracias a su diligencia en ese aspecto de su salud, usted tuvo una gran ventaja. Pudimos detectarlo tan pronto porque se estaba haciendo las pruebas”, recordó.

