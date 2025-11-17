Muere destacada actriz de Hollywood a los 84 años: Participó en "Gilmore Girls", "Grey's Anatomy" y "La Ley y el Orden"

17 nov. 2025 - 13:08 hrs.

Una lamentable noticia remeció al mundo del espectáculo internacional, ya que una estrella de Hollywood y el teatro en Estados Unidos falleció. Se trata de la actriz norteamericana Elizabeth Franz, quien murió a sus 84 años de edad, información que fue confirmada por su esposo, Christopher Pelham, al New York Times.

¿De qué murió la actriz Elizabeth Franz?

Según comentó su marido al citado medio, la intérprete padecía de cáncer, pero fue uno de los medicamentos de su tratamiento el que le generó una reacción grave, que posteriormente la llevó a la muerte.

Elizabeth tenía 84 años al momento de partir el pasado martes 4 de noviembre en su residencia de Woodbury, Connecticut.

¿Quién era Elizabeth Franz?

Nacida el 18 de junio de 1941 en Ohio, Estados Unidos, si bien su carrera como actriz partió en el teatro, obtuvo mayor reconocimiento cuando incursionó en la pantalla grande con la película "La Casa de la Alegría" (basada en el mismo libro), siendo "La Muerte de un Viajante" su trabajo más premiado, ya que recibió un premio Tony por interpretar a Linda Loman.

Más tarde, en 1982, debutó en las series de televisión, donde destaca su trabajo en "Gilmore Girls", "La Ley y el Orden" e incluso en la exitosa producción de médicos "Grey's Anatomy", en la que fue parte del capítulo "El león duerme esta noche", de la temporada 8.

