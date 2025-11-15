Tras arribo del portaaviones más grande del mundo: Donald Trump dice que "en cierto modo" ya decidió qué hacer con Venezuela

15 nov. 2025 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que "en cierto modo" ya decidió sus siguientes pasos sobre Venezuela, país que denuncia que el reciente despliegue militar de Washington en Latinoamérica tiene como objetivo derrocar al mandatario Nicolás Maduro.

El anuncio llega un día después de que Estados Unidos informara sobre una nueva fase en sus operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe con la llegada a la región del portaaviones más grande del mundo, Gerald Ford.

"En cierto modo, he tomado una decisión", dijo Trump a los periodistas en el avión presidencial Air Force One mientras viajaba a su residencia en Florida.

"No puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas", añadió.

En las últimas semanas, Washington ha desplegado buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en América Latina. Además, ha lanzado ataques contra 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos

El USS Gerald Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó al Caribe el martes con el objetivo declarado de ayudar a combatir el tráfico de narcóticos en la región.

Washington anunció también que conducirá nuevos ejercicios militares con ese propósito junto a su aliado Trinidad y Tobago la próxima semana, según la cancillería del país caribeño.

