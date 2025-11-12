Pasó "horas en mi casa": publican correos de Jeffrey Epstein que involucran al presidente Trump

12 nov. 2025 - 11:54 hrs.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dieron a conocer este miércoles una serie de correos electrónicos de Jeffrey Epstein que plantean nuevas interrogantes sobre la relación del presidente Donald Trump con el fallecido delincuente sexual convicto.

Según reportó The New York Times, en los mensajes publicados, Epstein escribió que Trump había "pasado horas en mi casa" con una de sus víctimas, además de otros contenidos que sugerían que el financiero creía que el mandatario sabía más sobre sus abusos de lo que había admitido públicamente.

Trump niega cualquier conocimiento

El presidente Trump ha negado categóricamente cualquier implicación o conocimiento sobre la red de tráfico sexual operada por Epstein. Sí ha reconocido que mantuvo una amistad con el desprestigiado financiero en el pasado, pero asegura que posteriormente se distanciaron.

Epstein se suicidó en prisión federal en 2019 mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual.

Qué revelan los correos electrónicos

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron que estos correos electrónicos, seleccionados entre miles de páginas de documentos recibidos por su comité, generan nuevas dudas sobre el vínculo entre ambos hombres.

De acuerdo con The New York Times, en uno de los mensajes Epstein afirmaba categóricamente que Trump "sabía de la existencia de las chicas", muchas de las cuales posteriormente se determinó en investigaciones que eran menores de edad.

En otro correo, Epstein reflexionaba sobre cómo responder a preguntas de los medios de comunicación respecto a su relación con Trump, en momentos en que este último comenzaba a consolidarse como una figura política nacional.

Sin respuesta de la Casa Blanca

Hasta el momento de la publicación de la información, la Casa Blanca no había respondido a las solicitudes de comentarios sobre estos correos electrónicos.

Estos mensajes prometen reavivar el debate en el Capitolio sobre el manejo que la administración Trump ha dado a los archivos de Epstein y la decisión de altos funcionarios de retractarse de su promesa de publicarlos íntegramente.

Este asunto ha generado divisiones entre los republicanos y ha distanciado a algunos partidarios de derecha del presidente Trump, aunque había quedado en segundo plano durante el reciente cierre del gobierno.

Todo sobre Donald Trump