"Periodistas corruptos e inmorales": Trump amenaza a BBC con demanda de 1.000 millones de dólares

10 nov. 2025 - 15:41 hrs.

¿Qué pasó?

Donald Trump amenazó a BBC con una demanda por 1.000 millones de dólares tras acusarlos de haberlo "difamado". Una fuente cercana al equipo legal del presidente estadounidense confirmó que envió una carta a la cadena británica en la que les dio hasta el viernes para que se retracten.

Un polémico video

La cadena se vio cuestionada por haber editado un discurso del presidente estadounidense del 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio en Washington, de tal manera que parecía incitar a sus seguidores a marchar hacia el Congreso para "luchar como demonios".

Sin embargo, en la frase original, Trump decía: "Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a alentar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso". La expresión "luchar como demonios" correspondía a otro fragmento del discurso.

El video del discurso de Trump estaba incluido en un documental emitido en octubre de 2024, una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. "BBC difamó al presidente Trump al editar intencionada y engañosamente su documental con el fin de intentar interferir en las elecciones presidenciales", dijo un portavoz de Trump.

En tanto, en su red Truth Social, Trump calificó el domingo a los profesionales de BBC como "periodistas corruptos" e "inmorales".

La respuesta de BBC

BBC confirmó la recepción de la demanda de Trump y este lunes envió una carta de disculpas a Comité Parlamentario de Cultura, Medios y Deportes. Asimismo, el director general del grupo y la responsable de BBC News renunciaron.

"Reconocemos que la manera en que se editó el discurso dio la impresión de un llamado directo a la acción violenta. La BBC desea disculparse por ese error de juicio", escribieron el medio.