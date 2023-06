¿Un celular en 1937?: El extraño objeto que aparece en un antiguo cuadro de pintor italiano

05 jun. 2023 - 12:40 hrs.

Umberto Romano es un destacado pintor nacido en Nápoles, Italia, en 1905, y fallecido en 1984, quien dejó un importante legado en el mundo del arte, sobre todo, en su país.

Entre algunos de sus cuadros se encuentra, por ejemplo, uno realizado en 1937 y que lleva por nombre "Mr. Pynchon and the Settling of Springfield".

En la actualidad, este cuadro volvió a ser comentado por sus seguidores por un extraño objeto que se muestra y que durante los años pasó desapercibido.

Los detalles del cuadro

El cuadro en sí representa precisamente la llegada -en la década de 1620- de los colonos a Springfield, donde hoy se encuentra el estado de Massachusetts, en Estados Unidos.

En las imágenes aparecen varios indígenas de esa época, algunos sentados y otros de pie. Incluso, uno de ellos atado de manos y otro antes de ser ejecutado.

Sin embargo, lo que en esta ocasión llamó la atención fue el objeto que está sosteniendo uno de los hombres (también indígena) al centro de la imagen.

¿Un celular en 1937?

Para muchas personas, estaría sosteniendo un celular... producto de la particular forma rectangular que tiene y también por su mirada fija en lo que vendría siendo la pantalla.

El cuadro de Umberto Romano / Marca

Sin embargo, existe una respuesta ante esta situación. En esta línea, Brian Anderson, experto en analizar este tipo de pinturas, señaló que lo más probable es que se trate de un espejo, informó Marca.

"Hay razones para creer, entonces, que lo que el hombre está examinando no es un objeto indígena, sino de origen europeo, como espejos, que se presentaban a menudo en tales intercambios", explicó.

Anderson agregó que "la forma en que el hombre lo sostiene, si de hecho está mirando su propio rostro reflejándose en él, sin duda tendría sentido".