Correo electrónico del delincuente sexual Jeffrey Epstein asegura que Donald Trump "sabía acerca de las chicas"

13 nov. 2025 - 03:13 hrs.

¿Qué pasó?

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron el miércoles correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que el ahora presidente Donald Trump sabía "acerca de las chicas" del financista y que había "pasado horas" con una de sus víctimas en su casa.

Trump, que ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, acusó a los congresistas de intentar "desviar la atención" de sus propios errores.

Pero el escándalo ha resultado difícil de superar para Trump, y los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que tres nuevos correos electrónicos "plantean serias preguntas sobre Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein", quien se suicidó en prisión en 2019 mientras aguardaba su juicio.

La presión sobre Trump aumentó más este miércoles, cuando el líder de los republicanos en la Cámara, Mike Johnson, dijo que llevaría a cabo una votación la próxima semana de una propuesta para obligar al Departamento de Justicia a publicar los restantes archivos Epstein.

"Por supuesto que sabía"

En un correo electrónico de abril de 2011 a su antigua colaboradora Ghislaine Maxwell, Epstein afirma que Trump pasó mucho tiempo con una mujer a la que la Casa Blanca identificó posteriormente como la principal acusadora de Epstein, Virginia Giuffre.

"Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump", escribió Epstein. Añadió que la víctima "pasó horas en mi casa con él, nunca se le ha mencionado". Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, respondió: "He estado pensando en eso...".

En otro correo electrónico dirigido al periodista Michael Wolff, con fecha 31 de enero de 2019, Epstein supuestamente escribió: "Trump dijo que me pidió que renunciara, cuando nunca fui miembro... por supuesto que sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara".

Epstein parecía referirse a las afirmaciones de Trump —repetidas por la Casa Blanca el miércoles— de que expulsó al financista de su club de Florida por ser un "repugnante".

El furor alrededor del financista sigue sacudiendo a la administración de Trump cuatro meses después de que el Departamento de Justicia cerrara efectivamente el caso, anunciando que no había más información que compartir.

