Nueva polémica en la familia de David Beckham: Uno de sus hijos ya no puede manejar por este motivo
Los hijos de David y Victoria Beckham, Brooklyn, Romeo, Cruz y Herper, se han convertido en verdaderas celebridades, razón por la cual también se han visto envueltos en varias polémicas, como la disputa entre Brookyn y Romeo, pues este último mantiene una relación amorosa con Kim Turnbull, expareja de su hermano.
Sin embargo, la más reciente controversia la protagonizó el menor de los varones, Cruz, a quien le retiraron su licencia de conducir.
¿Qué le pasó a Cruz Beckham?
Según indican medios internacionales, el joven de 20 años fue sorprendido manejando a exceso de velocidad, por lo que recibió dos multas, lo que generó que le quitaran el documento que lo habilita para conducir.
Ahora, para recuperar la licencia, Cruz deberá solicitar una licencia provisional, además de volver a realizar y aprobar los exámenes teóricos y prácticos.
Según la prensa británica, el joven músico habría asumido su error, por lo que estaría dispuesto a seguir con el proceso para recuperar sus documentos.
