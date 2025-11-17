Sandra Bullock reaparece tras casi un año alejada de la vida pública por la muerte del "amor de su vida"

17 nov. 2025 - 11:34 hrs.

Sandra Bullock, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, se alejó de la vida pública hace casi un año. Su última aparición ocurrió en diciembre de 2024, cuando fue vista en un partido de los Angeles Lakers contra los Detroit Pistons.

El retiro de la actriz, sin embargo, había comenzado meses antes, marcado por una dolorosa pérdida. Su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, falleció a los 57 años, producto de una esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Desde entonces, Bullock se mantuvo alejada de las cámaras e incluso de nuevos proyectos cinematográficos. Su película más reciente, Tren Bala, se estrenó en 2022, época en la que ya dedicaba gran parte de su tiempo a acompañar a Randall, a quien consideraba el gran "amor de su vida".

Sin embargo, a comienzos de este año se reveló que estaba preparando su regreso a la pantalla grande con un thriller romántico junto a Keanu Reeves. Más recientemente, el Daily Mail la fotografió conduciendo por las calles de Los Ángeles.

En un artículo publicado el 13 de noviembre, el tabloide británico detalló que Bullock iba acompañada de su hijo Louis, de 15 años, quien iba en el asiento del copiloto, y su perrita Sweetie, que asomaba tiernamente por la ventana del vehículo.

Sandra Bullock reapareció en "Los Ángeles"/Daily Mail

De hecho, Louis —a quien la intérprete adoptó en 2010— fue el motivo por el que Bullock y Randall cruzaron sus caminos. En ese entonces, la actriz buscaba a alguien que pudiera retratar la fiesta de cumpleaños de su hijo y decidió contratar al fotógrafo.

La protagonista de "Un sueño posible", también es madre de Laila, a quien trajo a su casa a través de un sistema de acogida.

En julio pasado, poco antes de cumplir 60 años, una fuente cercana a Jennifer Aniston y a la propia Bullock reveló a People cómo la actriz estaba sobrellevando el duelo: "Ahora está bien. Sus hijos son maravillosos. Está muy feliz de ser madre. Sus amigos le brindaron el apoyo que necesitaba tanto durante la enfermedad de Bryan como después".

