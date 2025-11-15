"Tuvo interés de comprar propiedades": El sector de la Región de Valparaíso en el que Juan Gabriel estuvo a punto de instalarse

15 nov. 2025 - 09:15 hrs.

Tras el estreno de la serie documental de Netflix, "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero", del artista mexicano, se ha despertado gran interés por conocer más detalles de la vida del "Divo de Juárez", teniendo en cuenta que solamente tiene cuatro episodios.

En el panel de Only Fama, estuvo presente Juan Antonio Santaella, cantante español y última pareja conocida de Juan Gabriel.

El artista se refirió a su relación con "Juanga" y cómo fueron los últimos días del mexicano con él. Además, resaltó la importancia de Chile para Juan Gabriel y cuánto quería a nuestro país.

Es más, también se abordó el tema que el intérprete de éxitos como "Noa Noa", estuvo muy cerca de instalarse en nuestro país, sobre todo tras sus participaciones en el Festival de Viña del Mar.

¿En qué sector de la Región de Valparaíso quería comprar Juan Garbiel?

Así lo confirmó Juan Carlos Garrido, exdirector artístico de Mega, quien conversó con Only Fama y reveló que el mexicano tenía ganas de adquirir una propiedad en un sector de la Región de Valparaíso.

"Vino muchas veces el Festival. En esas visitas también él tuvo mucho interés de comprar propiedades en Chile. Recorrió de manera extensa decenas de propiedades en la zona de Maitencillo, Zapallar, Cachagua, y estaba fascinado con esa área que, según él, era absolutamente igual a la costa de California, Carmen, Calabaza y todo ese sector", dijo.

"Tuvo la intención clara de comprar propiedades, al final no lo hizo, pero era un tipo bastante sencillo y muy amable, de buen humor, muy cariñoso con la gente", agregó Garrido.

