Con su set de DJ profesional y un buda: Así es la casa de Roxana Muñoz en Curacautín

08 nov. 2025 - 10:15 hrs.

En medio de la polémica que protagonizaron Roxana Muñoz y Jorge "Kike" Acuña por el no pago de la pensión de la hija que tienen en común, la exchica reality participó del nuevo capítulo de Only Fama para dar su versión de los hechos y aclarar la situación.

La mujer abordó en detalle el caso, haciendo énfasis en que Kike no ve a su hija hace dos años, aproximadamente, y que no acudió a la reciente mediación que se había programado.

¿Cómo es la casa de Roxana Muñoz en Curacautín?

Por otro lado, Roxana ha continuado con su vida, pero alejada de los focos y las cámaras, es más, junto a su hija se fueron de la capital y ahora viven en la Región de La Araucanía.

Roxana abrió las puertas de su casa para que Only Fama mostrara cómo es su hogar en la comuna de Curacautín.

Se trata de una amplia parcela con una acogedora casa en medio del terreno rodeado de pasto. Al interior de la vivienda, Roxana mostró su espacio en el que tiene sus implementos para sus labores de DJ, pues ella se dedica a esto de manera profesional.

Además, mostró una espaciosa cocina con una mesa e, incluso, una salamandra a leña que sirve para cocinar y para mantener el calor dentro del hogar.

Finalmente, Roxana mostró dos esculturas budistas que tiene dentro de su hogar, ligados a su proceso espiritual y un recordado episodio en que hizo un polémico ayuno, que incluso le generó un problema legal.

Entre las razones para mudarse al sur, reveló, principalmente, "la tranquilidad por darle un mejor futuro a mi hija", y agregó que hace un año y medio ya se encuentra viviendo allí.

Todo sobre Famosos chilenos