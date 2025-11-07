Conoce a todos los nominados de Mega en los Premios Copihue de Oro 2025: Así puedes votar por ellos

07 nov. 2025 - 18:00 hrs.

La temporada de nominaciones para los Premios Copihue de Oro ya está en marcha, y en esta edición Mega vuelve a destacar con fuerza en diversas categorías, donde sobresalen rostros y programas que han marcado pauta este 2025 en la televisión chilena.

Nuestra señal reafirma su presencia en las ternas más relevantes de estos galardones —decididos por votación popular—, cuyos ganadores se darán a conocer en la ceremonia organizada por La Cuarta, programada para el 4 de diciembre.

Entre los nominados figuran espacios que han logrado trascender la pantalla para instalarse en la conversación pública, además de animadores, periodistas y panelistas que se han ganado un lugar en la preferencia de las audiencias.

A continuación, te contamos quiénes son los representantes de Mega en este nuevo ciclo que celebra lo mejor del espectáculo nacional.

José Antonio Neme - Mejor Animador

Karen Doggenweiler - Mejor Animadora

María José Quintanilla - Mejor Animadora

Pancho Melo - Por Los Casablanca y Oro Amargo

Vivianne Dietz - Por Los Casablanca

Jorge Arrecheta - Por Los Casablanca

Felipe Parra - Mejor Comediante

José Antonio Neme - Rey Pop

Programas

"Mucho Gusto" - Mejor Matinal

Meganoticias - Mejor Noticiero

"El Internado" - Mejor Programa de Entretención

"Coliseo" - Mejor Programa de Entretención

"Only Fama" - Mejor Programa de Farándula

"Viajando Ando" - Mejor Programa de Viajes

"Los Casablanca" - Mejor Ficción

"El Jardín de Olivia" - Mejor Ficción

"Aguas de Oro" - Mejor Ficción

¿Cómo votar?

Para participar en la votación del Copihue de Oro, los interesados deben ingresar al sitio oficial de los premios: www.copihuedeoro.cl. Una vez dentro, podrán comenzar a elegir a sus favoritos en cada categoría, avanzando de manera secuencial hasta completar las 19 disponibles.

Luego de realizar sus selecciones, el sistema solicitará ingresar algunos datos personales —nombre, RUT y correo electrónico— para registrar los votos. La fecha límite para hacerlo está fijada para el próximo domingo 23 de noviembre.

Cada usuario puede volver a votar cuantas veces desee, siempre y cuando hayan transcurrido 24 horas desde su última participación.

