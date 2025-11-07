"Nos prometimos un reencuentro": Fernando Solabarrieta reveló que Iván Zamorano le envió emotivo mensaje tras muerte de su padre

07 nov. 2025 - 23:50 hrs.

En un nuevo capítulo de Only Fama, Fernando Solabarrieta fue el invitado estelar del programa de farándula en el que abordó varios temas de su vida personal, pero también de su participación en el reality El Internado de Mega.

Hace casi una semana se produjo el fallecimiento de Ciro Solabarrieta, padre de Fernando, razón por la que el relator deportivo viajó a su ciudad, Puerto Natales, para el velorio y funeral de quien fuera en vida su papá.

¿Qué le dijo Iván Zamorano a Fernando Solabarrieta?

Es por eso que el periodista reveló algunos detalles de cómo fueron estos días en que despidió a su padre, e incluso, aprovechó de agradecer a quienes se tomaron el tiempo de hablarle.

Particularmente al exfutbolista Iván Zamorano, con quien tienen una larga relación de amistad, pero tuvo un distanciamiento por un problema que tuvieron ambos y que comentó junto a Ettiene Bobenrieth.

Pese a ello, Fernando reveló que "Bam Bam" le dedicó sentidas palabras de condolencias. "Empecé a recibir mensajes a través del teléfono de mi mujer y me llegó un mensaje de audio muy bonito de Iván, de Iván Zamorano desde España", contó Fernando.

"Y a partir de eso yo le contesto un mensaje, el tercero de él, no voy a dar detalles porque nos pertenecen, pero, en el tercero, él muy emocionado, yo muy emocionado y nos prometimos un reencuentro", dijo.

Cabe recordar que fue el pasado 1 de noviembre cuando se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Ciro y fue su nieto, Nicolás Solabarrieta, quien compartió la información vía Instagram. "Gracias por todo y hasta siempre", fue el breve mensaje que primeramente compartió el también hijo de Ivette Vergara.

