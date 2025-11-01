Cristián Campos y el duro quiebre familiar tras sobreseimiento por denuncia de abuso en su contra: "Perdí a mis hijos"

01 nov. 2025 - 00:50 hrs.

Los actores Cristián Campos y María José Prieto, fueron los invitados estelares de Only Fama, a propósito del sobreseimiento definitivo por prescripción del actor en la causa por presuntos abusos sexuales perpetrados entre 1989 y 1985 en contra de su hijastra, Raffaella Di Girolamo.

Entre los temas que conversaron con José Antonio Neme, estuvo las críticas a la Fundación Para la Confianza, el apoyo de su pareja y algunos colegas del rubro y también la relación con sus hijos Pedro y Antonio, ambos de su matrimonio anterior con Claudia Di Girolamo.

¿Qué dijo Cristián Campos sobre sus hijos?

Sobre este último aspecto, el intérprete lamentó la postura que tomaron sus hijos de apoyar a la denunciante y aseguró que él ya no está dispuesto a restablecer las relaciones, pues dice que ya lo intentó.

"Mi vida desapareció, mi razón de ser, perdí a mis hijos", dijo Cristián. Ante esto último, Neme le preguntó si creía que era algo definitivo. "Yo creo que sí", respondió.

"Hay cosas que se cortan, a mí se me cortó algo. Sería bonito decir, darle tiempo al tiempo, pero yo, no sé, no soy tan noble, estoy resentido", sentenció.

Cabe recordar que Pedro y Antonio Campos decidieron apoyar a su hermanastra Rafaella di Girolamo en el proceso penal contra su padre, es más, los dos varones, junto a su madre Claudia, declararon en su contra en el juicio de abuso sexual que inició en 2024.

