Corte de Santiago confirma sobreseimiento de Cristián Campos y establece que no está probada su participación en abuso sexual

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó este jueves el sobreseimiento definitivo por prescripción del actor Cristián Campos en la causa por presuntos abusos sexuales perpetrados entre 1989 y 1985 en contra de su hijastra, Raffaella Di Girolamo.

Sin embargo, paralelamente, la 6° Sala del tribunal de alzada desestimó los tres hechos de vulneración sexual que el 34° Juzgado del Crimen había acreditado en su fallo del 29 de mayo, estableciendo que "no se encuentra probada su participación en los hechos".

La Corte de Apelaciones de Santiago estimó que "la determinación de la existencia del delito investigado y, por sobre todo, la participación del inculpado en calidad de autor, cómplice o encubridor, solo puede ser establecida judicialmente a través de la dictación de una sentencia definitiva, en el marco del procedimiento penal con arreglo al cual se tramitó la presente causa".

"De conformidad con lo precedentemente expuesto, esta Corte discrepa del informe de la fiscal judicial, señora Clara Carrasco Andonie (...) en cuanto a que el establecimiento de los hechos y la participación criminal que le cupo al encartado se encuentran suficientemente fundados en los términos descritos en la resolución materia del aludido informe", suma el fallo.

"No es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito"

En la misma línea, el tribunal de alzada consignó que "no es jurídicamente posible determinar la culpabilidad en el ilícito motivo de la querella respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado".

"A la fecha de interposición de la querella, la acción penal se encontraba largamente prescrita, por cuanto el último episodio constitutivo del delito de abuso deshonesto, según se consigna en la querella, habría acaecido el año 1995", cierra el texto.

