Corte de Apelaciones de Santiago acoge solicitud de extradición desde Colombia de sicario Alberto Carlos Mejía

19 ag. 2025 - 16:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este martes la solicitud de orden de detención previa y extradición desde Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, ciudadano venezolano de 18 años acusado de ser uno de los sicarios del "Rey de Meiggs".

La 6° sala del tribunal de alzada estimó que se cumplen los requisitos, tanto nacionales como internacionales, para que regrese a suelo chileno el imputado que se encuentra detenido en Bogotá actualmente, a propósito del Tratado de Extradición entre Chile y Colombia de 1929.

El 10 de julio, un día después de quedar en prisión preventiva, Mejía fue liberado por error de la cárcel Santiago 1. Horas más tarde, alistó sus pertenencias para dirigirse al norte y cruzar la frontera chilena en dirección a Perú, para luego ser detenido en Colombia.

¿Qué dijeron desde la Corte de Apelaciones por la extradición del sicario?

Mediante un comunicado, desde el Poder Judicial señalaron que "el examen de los antecedentes permite sostener que se cumplen los requisitos que tanto el ordenamiento jurídico interno como internacional exigen para la procedencia del pedido de extradición, motivo por el cual se acogerá la petición formulada por el ente persecutor (Fiscalía) en tal sentido".

Además, agregaron que la orden de detención previa "resulta ajustada a derecho, teniendo en consideración la gravedad del delito, su forma de comisión, la pena asignada al mismo, el hecho de haber actuado en grupo y, adicionalmente, la existencia del antecedente que el imputado huyó del país por su frontera norte, trasladándose hasta Colombia, lo que da cuenta de un riesgo inminente de fuga y que su juzgamiento se vea entorpecido".

"Se hace indispensable decretar la orden de detención previa (...) durante la tramitación de la extradición, a petición del fiscal, la Corte de Apelaciones podrá solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que se pida al país en que se encontrare el imputado que ordene la detención previa de este o adopte otra medida destinada a evitar su fuga, cuando el Juez de Garantía compruebe la concurrencia de los requisitos que admiten decretar la prisión preventiva a su respecto, supuesto normativo que, como ya se expuso previamente, se verifica en la especie", concluyeron desde el Poder Judicial.

