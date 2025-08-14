Dos reos fueron liberados por error en Copiapó y La Serena: Uno de ellos permanece prófugo

14 ag. 2025 - 02:12 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó este miércoles dos casos de reos liberados por error desde las cárceles de Copiapó y La Serena, en las regiones de Atacama y Coquimbo, respectivamente. La noticia llegó a poco más de un mes desde la liberación, también atribuida a un error administrativo, de uno de los sicarios del "Rey de Meiggs".

"El Ministerio Público ya ha abierto investigaciones penales y administrativas, tanto en el Poder Judicial como en Gendarmería", declaró el secretario de Estado.

¿Quiénes son los reos liberados por error?

El primer caso ocurrió en la región de Atacama, donde un hombre identificado por las iniciales M.A.F.B. salió de la cárcel de Copiapó tras cumplir una condena de 41 días de presidio por el delito de robo en bienes nacionales de uso público. Esto, aun cuando existía otra condena pendiente de 541 días de prisión por el delito de receptación.

"El pasado martes 24 de junio de 2025, la Unidad de Estadísticas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó informó que, por error involuntario, se otorgó la libertad al interno M.A.F.B. cédula de identidad XXXXXX. Dicha persona cumplía una condena de 41 días en causa RIT 1667-2025, a pesar de que este tribunal, con fecha 16 de junio del corriente había emitido una orden de ingreso para su reclusión por quinientos cuarenta y un (541) días", se lee en el oficio del Tribunal de Garantía de Copiapó revelado por radio ADN.

En este caso, el hombre fue recapturado cuatro días después de su liberación y volvió a ser internado en el mismo recinto penitenciario para cumplir la condena pendiente que pesa sobre él.

Sin embargo, la Justicia no ha corrido con la misma suerte respecto a la excarcelación de otro recluso desde la prisión de La Serena, quien permanece prófugo. El hombre, identificado por las iniciales L.A.S.L., cumplía una condena por el delito de tráfico de drogas cuando volvió a ser formalizado por microtráfico y tenencia de celular luego de un allanamiento a su celda.

