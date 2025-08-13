Video muestra violento accidente en Las Condes: Detenidos evadieron fiscalización y colisionaron con otro vehículo

13 ag. 2025 - 23:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento accidente de tránsito ocurrió en horas de la noche de este miércoles en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana. El hecho se originó cuando dos sujetos, posteriormente detenidos, se dieron a la fuga tras evadir una fiscalización municipal.

El capitán Juan Loyola, Oficial de Ronda de la Prefectura Santiago Andes de Carabineros, relató que el procedimiento inició "en el sector de San Carlos de Apoquindo, donde personal municipal inicia una fiscalización a un vehículo particular".

Entonces, el automóvil en cuestión se dio a la fuga "por diferentes calles de la comuna, finalizando por Avenida Las Condes con dirección al oriente y en sentido contrario, donde colisiona frontalmente con un vehículo que no tenía ninguna participación", agregó el policía.

Los ocupantes del automóvil que evadió la fiscalización fueron detenidos en el lugar del accidente por personal municipal en colaboración con un equipo de la Policía De Investigaciones (PDI). Además, tanto ellos como quienes viajaban en el otro vehículo fueron derivados a un centro de salud.

Respecto a los involucrados, el funcionario policial detalló que "los detenidos son dos adultos, se está chequeando su identidad y también si tienen alguna vinculación en el ámbito delictual". A su vez, el capitán señaló que "habría elementos de ley 20 mil, ley de droga, y elementos para cometer delitos" al interior del vehículo.

A raíz del accidente, se mantiene cortado el sector de Avenida Las Condes en intersección con Avenida Padre Hurtado.

Revisa el registro del momento exacto de la colisión:

