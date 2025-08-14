Hombre muere baleado en plena vía pública en Estación Central

14 ag. 2025 - 01:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. El hecho ocurrió alrededor de la medianoche de este miércoles, cuando la víctima fue atacada por uno o más sujetos aún no identificados.

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) junto a funcionarios de la Policía De Investigaciones (PDI) permanecen en el lugar realizando las primeras diligencias.

Noticia en desarrollo...