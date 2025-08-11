Ministro Cordero por paradero del sicario del "Rey de Meiggs" tras alerta en Argentina: "Es algo que no me corresponde divulgar"

11 ag. 2025 - 17:45 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la colaboración de Argentina para poder dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía, quien se encuentra acusado del sicariato del "Rey de Meiggs" y que permanece prófugo tras haber sido dejado en libertad en circunstancias que están siendo investigadas.

El pasado sábado 9 de agosto, el Ministerio de Seguridad de la provincia argentina de Santa Cruz emitió una alerta de búsqueda para dar con el imputado, quien podría encontrarse en la Patagonia trasandina, según reportaron en los últimos días medios de comunicación locales.

¿Qué dijo Cordero sobre la alerta emitida en Argentina?

Si bien Codero no confirmó que sea real la presencia de Mejía en Argentina, afirmó que la alerta fue una acción de cooperación regional.

"De la información que yo puedo compartir públicamente, nosotros tenemos identificada su red que le permitió salir del país. Nosotros creemos que es una alerta que ha dado Argentina en términos de colaboración general", aseveró el ministro.

"Los antecedentes de cuál es la hipótesis de dónde se encuentra forma parte de la investigación y es algo que a mí no me corresponde divulgar", agregó.

La alerta del Ministerio de Seguridad de Santa Cruz

A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz señaló que "en cooperación con Carabineros de Chile, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández".

Además, explicó que el delincuente de 18 años "se encuentra prófugo de la justicia de dicho país por el delito de homicidio, perpetrado el día 19 de junio del corriente año en la comuna chilena de Ñuñoa, Región Metropolitana. Al mismo, se lo vincula directamente con la organización criminal internacional conocida como 'Tren de Aragua'".

"Cualquier persona que posea información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades a través del 911", finalizó.