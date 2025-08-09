¿Está prófugo en Argentina?: Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emite alerta para encontrar al sicario del "Rey de Meiggs"

09 ag. 2025 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Diversos medios de prensa argentinos alertaron que el sicario del "Rey de Meiggs", Alberto Carlos Mejía Hernández, habría llegado hasta la provincia de Santa Cruz, luego de su polémica "liberación por error" y posterior escape del país.

La información de las autoridades chilenas indicaba que el presunto asesino del empresario José Felipe Reyes Ossa pagó $2,5 millones para trasladarse al norte del país y escapó por la frontera hacia Perú, presumiblemente para llegar hasta su país: Venezuela.

Sin embargo, en los últimos días los medios de comunicación de Argentina aseguraron que Mejía Hernández se encontraba en la Patagonia trasandina, por lo que tuvo que cruzar casi todo ese país para llegar al lugar en donde se mantendría prófugo actualmente.

Ministerio de Seguridad de Santa Cruz emite alerta

La información no solo ha sido reportada en la prensa, ya que el propio Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Cruz emitió una alerta solicitando información que permita capturar al sicario que sería miembro del Tren de Aragua.

"El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, en cooperación con Carabineros de Chile, solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Alberto Carlos Mejía Hernández", informó la repartición pública en su cuenta de Instagram.

En la misma, explicaron que el delincuente de 18 años "se encuentra prófugo de la justicia de dicho país por el delito de homicidio, perpetrado el día 19 de junio del corriente año en la comuna chilena de Ñuñoa, Región Metropolitana. Al mismo, se lo vincula directamente con la organización criminal internacional conocida como 'Tren de Aragua'".

"Cualquier persona que posea información sobre su paradero que se comunique de inmediato con las autoridades a través del 911", se finalizó.

