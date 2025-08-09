Arrancó a gran velocidad por la vereda: Video muestra insólito escape de vehículo vinculado a delitos de patrullaje municipal

09 ag. 2025 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, los canales de Megadenuncia recibieron registros en los que se ve un vehículo, con el que aparentemente se cometían delitos, escapando intempestivamente de un operativo de seguridad municipal en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana.

Increíble escape en San Miguel

Según se aprecia en los videos, varias patrullas municipales rodearon al auto de un presunto delincuente solitario, que fue denunciado por los mismos vecinos del sector que reportaron el intento de robo a un auto que se encontraba estacionado.

En medio del ajetreo con el personal de seguridad, el conductor alcanza a retroceder levemente y, sin medir las consecuencias de su accionar, se sube a la vereda para escapar a gran velocidad.

La periodista de Meganoticias, Javiera Lagos, se trasladó al lugar de los hechos, la intersección de Primera Avenida con Tercera Transversal, en donde recabó mayores detalles del imprudente escape.

De acuerdo a un vecino entrevistado en el despacho para Meganoticias Siempre Juntos, el auto escapó a unos 60 km/h por sobre la vereda, cuestión por la que chocó con una moto y una patrulla municipal, además de tres vehículos particulares y un árbol.

Tras esto, el auto escapó en dirección a la avenida Santa Rosa, en donde se le perdió el rastro. Sin embargo, gracias a una coordinación con el municipio de San Joaquín, el vehículo fue hallado abandonado en la intersección de Vargas Bustos con Maceio, nuevamente en San Miguel.

"El vehículo se encontraba con placas patentes adulteradas, correspondientes a otro automóvil, y mantenía un encargo policial vigente por robo", informaron las autoridades.

Todo sobre Megadenuncia