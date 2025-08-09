"Se recuperó un proyectil de su cuerpo": Hombre de 27 años en riesgo vital tras ser baleado en plena vía pública en La Pintana

09 ag. 2025 - 09:19 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este sábado un hombre de 27 años fue víctima de un ataque armado en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana. El hecho lo mantiene bajo riesgo vital tras ser intervenido en el Hospital Padre Hurtado.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía ECOH, la víctima "recibió al menos dos impactos de bala" al ser atacado en la calle Jorge Artiga de la población Pablo de Rokha.

Tras los hechos, el hombre fue trasladado inmediatamente al Hospital Padre Hurtado, en la vecina comuna de San Ramón, en donde fue intervenido y se mantiene en estado grave bajo riesgo vital.

¿Qué dijo el fiscal ECOH?

El fiscal ECOH, Milibor Bugueño, explicó que un llamado en la madrugada alertó del delito que se investiga como "homicidio frustrado", por lo que el equipo especializado de la Fiscalía, además del OS-9 y el Labocar de Carabineros se trasladaron al sitio del suceso.

En el lugar "se levanta distinta evidencia balística y también se recaban mayores antecedentes, como cámaras de seguridad y declaración de testigos, para individualizar a los responsables de este delito", detalló.

Por último, el persecutor informó que "la víctima se encuentra en riesgo vital, actualmente fue operada por el delito y se recuperó un proyectil de su cuerpo".

