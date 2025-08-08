Encuentran sin vida a adulto mayor que había desaparecido en Hualpén: Un conductor de colectivo está detenido por el crimen
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
La tarde de este viernes se confirmó el hallazgo sin vida de un adulto mayor que había desaparecido desde hace más de una semana en la comuna de Hualpén, en la región de Biobío. Asimismo, un conductor de colectivo fue detenido por su presunta participación en el crimen.
¿Qué se sabe sobre el hallazgo del adulto mayor?
La víctima corresponde a Enrique Linco Meli, un hombre de 81 años a quien se le perdió el rastro el pasado miércoles 30 de julio, cuando salió de su casa en la Villa Los Maitenes.
En medio de las diligencias para dar con su paradero, los registros de las cámaras de seguridad mostraban al hombre subiéndose a un colectivo. Por ahora, el conductor de dicho vehículo por su presunta autoría en el crimen.
Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), el cuerpo de la víctima se encontró en un sitio eriazo de la comuna de Quillón, en la región de Ñuble.
Noticia en desarrollo...
