Investigan crimen de mujer de 31 años en Chiguayante: Recibió cinco disparos cerca de su casa

08 ag. 2025 - 16:33 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en esclarecer el crimen de una mujer de 31 años, quien recibió múltiples disparos la madrugada de este viernes en la comuna de Chiguayante, región del Biobío.

Víctima fue asesinada cerca de su casa

La fiscal de Análisis Criminal del Biobío, Carmen Luz Flores, informó que el homicidio tuvo lugar en la Villa de los Presidentes. Según Radio ADN, la mujer estacionaba su automóvil cuando fue interceptada por un número indeterminado de personas.

De momento se sabe que la víctima fue agredida en las cercanías de su domicilio, lugar en donde "recibió cinco impactos balísticos en la zona torácica", explicó la persecutora, de acuerdo a lo consignado por Emol.

De inmediato, familiares trasladaron a la víctima hasta el Servicio de Atención de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR), en el sector de Chiguay, en donde, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su deceso.

"La línea investigativa está abierta, tendiente a ubicar testigos, cámaras de seguridad y todos los otros antecedentes en los que está trabajando la unidad", dijo la fiscal Flores.

Por instrucción de la Fiscalía, personal especializado de la PDI quedó a cargo de las diligencias del caso, conforme a identificar el móvil y responsables.