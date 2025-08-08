Amplían detención de los cuatro detenidos por el secuestro de empresario en Quilicura

08 ag. 2025 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este viernes, se determinó ampliar la detención de los cuatro imputados por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, quien fue liberado en la madrugada de este viernes, tras ser capturado por un grupo de delincuentes en la jornada del jueves en Quilicura, Región Metropolitana.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, los arrestados corresponderían a tres adultos y una menor de edad, todos ciudadanos de nacionalidad extranjera, específicamente dos colombianos y dos venezolanos.

¿Qué se sabe de la ampliación de la detención?

Usualmente, cuando se amplía una detención, se hace en una audiencia donde, luego de presentar los primeros antecedentes, el Ministerio Público solicita más tiempo para recabar mayor información del caso y poder tener el resultado de algunas pericias pendientes. Sin embargo, en esta ocasión la medida se tomó incluso antes de que se tuviera la oportunidad de comenzar una audiencia.

Esto se debe a que en casos relacionados con el crimen organizado, la ley permite que la ampliación se pueda determinar de manera verbal, sin la necesidad de una audiencia.

De este modo, la audiencia ahora se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto, a las 13:00 horas.

Cabe señalar que no se descarta que entre este viernes y miércoles se sumen más detenidos por el secuestro del empresario.

¿Qué se sabe del secuestro del empresario?

El secuestro ocurrió pasadas las 10:30 horas del jueves en Quilicura, específicamente en avenida El Colorado, cerca de la intersección con calle Los Lingues, cuando el afectado llegaba a su lugar de trabajo en su auto.

En el lugar fue abordado por al menos tres delincuentes, quienes amenazándolo con armas de fuego lo subieron por la fuerza a un vehículo marca MG para luego huir.

Tras ser liberado, el empresario fue encontrado durante la madrugada de este viernes en la comuna de Puente Alto.