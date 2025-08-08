Familia ligada al fútbol y los negocios: ¿Quién es el empresario que fue secuestrado en Quilicura?

08 ag. 2025 - 10:59 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este viernes fue liberado el empresario que había sido secuestrado el jueves mientras se dirigía a su lugar de trabajo en la intersección de avenida El Colorado con calle Los Lingues, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

El secuestro ocurrió pasadas las 10:30 horas, cuando al menos tres delincuentes, armados con pistolas, interceptaron al empresario y lo obligaron a subir a un vehículo marca MG, para luego huir del lugar. No fue sino hasta esta jornada que la víctima fue encontrada por un conductor, quien le prestó auxilio y lo trasladó a una comisaría de Carabineros en Puente Alto.

¿Quién es el empresario secuestrado?

Según información de La Tercera, se trata de Rodrigo Sandro Cantergiani Rabanal, empresario de 63 años, cofundador y CEO de Ceroplas, compañía dedicada a la fabricación de bolsas y artículos compostables ubicada en la misma comuna donde fue secuestrado.

En el sitio web de la empresa, Cantergiani es descrito como “un empresario e industrial con un profundo conocimiento en el campo de los plásticos y la manufactura”.

“Su trayectoria profesional abarca más de 30 años en la dirección y propiedad de una fábrica de plásticos renombrada. En esta posición, lideró innovaciones significativas en los procesos de producción y desarrollo de productos, consolidando su reputación como un referente indiscutible en el sector”, añaden.

Familia con pasado en Audax Italiano

Cantergiani es hijo de Valentín Cantergiani Cassaneli, expresidente de Audax Italiano y fundador de Inversiones Valcan en 2004, sociedad creada tras la venta de la cadena de supermercados Montecarlo a Cencosud, del cual también era dueño Valentín.

Por su parte, Rodrigo integró el directorio de Audax durante el segundo período de su padre al mando, entre 2001 y 2011.

Durante este viernes, autoridades confirmaron la detención de cuatro personas vinculadas al secuestro, entre ellas tres adultos y una menor de edad, todos de nacionalidad extranjera, según información preliminar.