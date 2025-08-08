Liberan a empresario secuestrado en Quilicura: Fue encontrado sin lesiones en Puente Alto

08 ag. 2025 - 06:03 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este viernes fue liberado el empresario que había sido secuestrado el jueves cuando llegaba a su lugar de trabajo, en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

La víctima fue encontrada en Puente Alto por un conductor de transporte de pasajeros, quien le prestó auxilio y lo llevó hasta una comisaría de Carabineros de la misma comuna.

Fiscalía y Carabineros confirmaron la liberación

A través de sus cuentas oficiales de X, desde el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y Carabineros confirmaron que el empresario fue dejado en libertad.

"A partir de la labor coordinada de ECOH, Fiscalía de Chile y OS9 de Carabineros, se informa que fue liberada sin lesiones la víctima del secuestro denunciado ayer (jueves) en la comuna de Quilicura", escribieron desde ambas instituciones.

El secuestro del empresario registrado el jueves 7 de agosto

El secuestro del empresario ocurrió pasadas las 10:30 horas del jueves en avenida El Colorado, cerca de la intersección con calle Los Lingues, cuando llegaba a su lugar de trabajo a bordo de su auto.

En ese contexto, el hombre fue abordado por al menos tres delincuentes, quienes amenazándolo con armas de fuego lo subieron por la fuerza a un vehículo marca MG, para luego huir.