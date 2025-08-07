Entran a robar a casa de subsecretaria de Patrimonio Cultural en Providencia

07 ag. 2025 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo se registró la tarde de este jueves en el domicilio de la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, ubicado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, según denunciaron vecinos.

De acuerdo a información preliminar, el hecho habría ocurrido a eso de las 18:25 horas cuando un grupo de desconocidos entró al inmueble y robó especies de valor, mientras la autoridad no se encontraba en su interior.

Carabineros realiza diligencias en el domicilio

Por ahora, los artículos sustraídos corresponderían a un notebook, una cámara fotográfica y un tarjetero, sin embargo, esto se confirmará una vez que se haga una inspección exhaustiva de la casa.

Personal de Carabineros se encuentra en el lugar haciendo las primeras diligencias y se espera que en los próximos minutos se entregue una vocería oficial para dar a conocer mayores detalles.

De momento algunos antecedentes no se han precisado, tales como el número de delincuentes que participó en el delito, la forma en la que habrían ingresado a la casa y el avalúo de las especies robadas.