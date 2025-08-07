Se trataba de una mochila: Artículo sospechoso genera procedimiento del GOPE por posible bomba en Providencia

07 ag. 2025 - 12:34 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este jueves, Carabineros realizó un procedimiento en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, a raíz del hallazgo de un artículo sospechoso abandonado.

Personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) debió concurrir a avenida Los Leones con Francisco Bilbao, para confirmar o descartar si se trataba de un artefacto explosivo.

Descartan artefacto explosivo

Afortunadamente, a eso de las 12:45 horas, Carabineros corroboró que el elemento no revestía ningún peligro, por lo que se desechó que fuese una bomba.

En específico, se trataba de un mochila que fue hallada en un ducto de basura de un edificio y que originó el procedimiento.

Debido a los trabajos, el tránsito fue suspendido en Los Leones, en ambos sentido, entre Diego de Almagro y Francisco Bilbao, por lo que se llamó a preferir transitar por Pedro de Valdivia.