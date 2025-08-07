"El jefe no se sube, siempre está abajo": Así operan las bandas que roban celulares en micros de Santiago

07 ag. 2025 - 12:22 hrs.

El robo de celulares se ha transformado en un delito habitual en el transporte público de la Región Metropolitana y de varias otras regiones del país. En los últimos meses, verdaderas bandas delictuales se han apoderado de las micros para atemorizar a los pasajeros y robar todo a su paso.

Así operan bandas que roban celulares en el transporte público

Esta nueva modalidad de robos se caracteriza por ser rápida y efectiva, pues varias personas se suben a las micros, aunque uno de ellos se queda abajo forzando la puerta para evitar que se cierre. Los demás integrantes cometen el robo y escapan gracias a la ayuda de su compañero.

En algunas ocasiones se trata de robos por sorpresa, pero muchas otras veces los delincuentes aprovechan su superioridad numérica y amenazan con armas blancas o de fuego a sus víctimas, por lo general mujeres, adultos mayores o niños.

Si bien tienden a actuar de noche, aprovechando la oscuridad y la menor presencia de pasajeros para perpetrar los robos, también lo hacen a plena luz de día.

Franklin y Chile España: Focos habituales

Según denunció a Meganoticias una vecina del barrio Franklin, comuna de Santiago, a las afuera de la estación de Metro se instala un "dealer" que reparte droga a los delincuentes, muchos de ellos menores de edad que le entregan celulares o artículos de valor.

"Se ponen varios en la plaza, primero consumen y después se turnan para robar. En la noche, cuando están más drogados, se empiezan a subir a las micros. Se meten por detrás y roban los teléfonos. El jefe no se sube, siempre está abajo, como que manda a los chicos", relató.

Otro foco delictual se ubica en José Pedro Alessandri con Duble Almeyda, frente al Metro Chile España, en Ñuñoa. Allí, los asaltantes realizan "lanzazos" rápidos y huyen sin ser detenidos.

Choferes violentados

Los ataques no solo han estado dirigidos hacia los pasajeros, pues los choferes también han sido intimidados y violentados. Incluso se conoció el caso de un conductor que terminó con tres costillas fracturadas y una fractura nasal.

Un chófer del sistema Red Movilidad reconoció que la situación de robos está "terrible, están robando una cantidad enorme de servicios. Se suben a asaltar, especialmente a la gente que va con celular, y salen arrancando".

Todo sobre Policial