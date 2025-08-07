Adolescente de 16 años permanece grave tras ser baleado durante discusión en Peñalolén

07 ag. 2025 - 05:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 16 años de edad fue atacado a balazos durante la noche de este miércoles en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana. De acuerdo a las primeras informaciones, la agresión se habría originado en una discusión entre la víctima y el autor del disparo.

La fiscal Dennise Valenzuela, del Equipo Contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), precisó sobre el menor de edad que "habría sido llevado por personas a un consultorio y que tiene una herida balística que cruza el tórax".

En primera instancia, la víctima fue trasladada por desconocidos hasta el Cesfam La Faena alrededor de las 20:30 horas antes de ser derivado al Hospital Luis Tisné a raíz de la gravedad de su estado. Pese a que el joven se mantiene internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la persecutora señaló que está fuera de riesgo vital.

Por su parte, el subcomisario Mario Jara, de la Brigada de Homicidios de la PDI, agregó que "la víctima habría recibido este disparo producto de alguna discusión con un sujeto aún desconocido. Estamos trabajando para poder establecer tanto el sitio del suceso como testigos que pudiesen dar luces respecto al hecho".

Asimismo, la autoridad policial señaló que "se está trabajando con la familia para poder establecer todas las circunstancias que nos puedan entregar y pudiesen ayudar a dilucidar el crimen".

Finalmente, el subcomisario no descartó que el ataque pudiera responder a un ajuste de cuentas y a posibles vínculos con el crimen organizado.

