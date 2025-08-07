Tragedia en San Antonio: Niño que cursaba primero básico murió en incendio

07 ag. 2025 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un voraz incendio se registró durante la tarde de este miércoles al interior de una vivienda ubicada en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso, el cual dejó el fatal saldo de un menor de edad fallecido.

La emergencia se originó alrededor de las 18:00 horas en el sector de Las Dunas, intersección de pasaje Purén con calle Tupungato, hasta donde concurrieron 65 voluntarios de cuatro unidades de Bomberos.

La Municipalidad de San Antonio confirmó a través de sus redes sociales la muerte de un menor de edad producto del siniestro, el cual apenas cursaba primer año básico.

"Su partida enluta a toda nuestra comunidad. Como municipio, compartimos el dolor de su familia, de su escuela y de todos quienes hoy sienten su ausencia. En este momento tan difícil, abrazamos con respeto y afecto a quienes lo amaron y lo recordarán siempre", se lee en el comunicado firmado por la entidad comunal.

Por otro lado, la institución confirmó que se brindará apoyo psicológico profesional a contar desde este mismo jueves a los compañeros de curso del menor, así como a sus profesores y a toda la comunidad del Colegio Villa Las Dunas.

Todo sobre Región de Valparaíso