Conductor armado intentó atropellar a Carabineros para evitar fiscalización en Quinta Normal: Terminó chocando y fue detenido

06 ag. 2025 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una persecución policial terminó en un accidente de tránsito y dos hombres detenidos la tarde de este miércoles en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, luego que un conductor armado se diera a la fuga para evitar ser fiscalizado por Carabineros.

Conductor apuntó con su arma a carabineros

Según el teniente coronel Bernardo Leiva Delgado, de la Prefectura Central, todo comenzó cuando personal motorizado de la 3ª Comisaría de Santiago Central, al realizar un patrullaje preventivo en el sector de Mapocho, detectaron a un conductor armado al interior de un vehículo en movimiento.

"Al indicarle que iba a ser fiscalizado, este intenta atropellar al personal policial y al huir en un pasaje cercano pierde el control del vehículo", agregó el uniformado. El automóvil terminó chocando con un muro en la intersección de las avenidas Patricio Lynch con Mapocho.

Leiva indicó que el conductor al momento de intentar huir apuntó con el armas a personal de Carabineros, sin embargo, uno de los funcionarios "usó su armamento de fuego, efectuó un disparo que impactó en el vehículo de este sujeto".

En la ocasión, se detuvo al hombre y también a un menor de edad. En tanto, otras dos personas que iban al interior del vehículo lograron huir.

El teniente coronel informó que el automóvil no mantiene encargo por robo y que, al ser revisado, se encontraron 34 municiones calibre 9mm con dos cargadores de fuego. Asimismo, se incautó el arma de fuego que usó el conductor.