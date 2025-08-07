"No pudimos hacer nada": Trabajadores consternados tras presunto secuestro de empresario en Quiliicura

07 ag. 2025 - 15:42 hrs.

¿Qué pasó?

Consternados se encuentran los trabajadores de una empresa de bolsas compostables en Quilicura, Región Metropolitana, luego de que el dueño fuera presuntamente secuestrado a las afueras del lugar.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 12:00 horas en avenida El Colorado, cerca de la intersección con Los Lingues, donde la víctima fue abordada por al menos tres delincuentes que lo forzaron a subir a un vehículo marca MG de color gris.

¿Qué dijeron los trabajadores de la empresa?

Uno de los trabajadores de la empresa comentó: "Lo que puedo decir, porque no estaba acá, es que a él lo sacaron del auto, se lo llevaron y no pudimos hacer nada. Si la gente salió de la fábrica y no pudieron hacer nada".

"Son tres personas en un auto blanco, que salieron de acá, pero más allá no sé", agregó, señalando que hay cámaras alrededor del recinto que están en poder de Carabineros.

"Desconcertados total"

Otro trabajador relató que cuando ocurrió el delito "había justo una persona saliendo a repartir y él se dio cuenta, si no a lo mejor no se habría dado cuenta nadie... Avisó y creo que ahí lo apuntaron con un arma".

Además, manifestó que están "todos preocupados, porque nunca había sucedido algo así".

Sergio Romero, otro funcionario, también afirmó estar "muy preocupado, pero lamentablemente no podemos dar declaraciones en este minuto".

"Desconcertados total, se ve día a día en la tele, pero estar en la situación puntual es terrible", expresó. Al ser consultado sobre posibles amenazas que podría haber recibido la víctima, respondió: "Que yo sepa, no".