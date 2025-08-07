Investigan presunto secuestro de empresario que llegaba a su trabajo en Quilicura

07 ag. 2025 - 13:59 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades mantienen desplegado un amplio operativo policial por el presunto secuestro de un empresario registrado durante la tarde de este jueves en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el secuestro ocurrió pasadas las 12:00 horas en avenida El Colorado, cerca de la intersección con Los Lingues, cuando la víctima llegaba a su lugar de trabajo a bordo de su auto.

En ese contexto, el hombre habría sido abordado por al menos tres delincuentes, quienes amenazándolo con armas de fuego lo subieron por la fuerza a un vehículo marca MG de color gris, para luego huir.



¿Quién sería el empresario víctima del secuestro?

Según se baraja por el momento, la víctima sería Rodrigo Cantergiani, cofundador y gerente general de la empresa Ceroplas, dedicada a la producción de bolsas y artículos compostables.

El caso está en manos del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, cuyos profesionales trabajan junto a Carabineros del OS9, Labocar y Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV).