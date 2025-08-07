Megaronda policial en todo el país: Ministro Cordero encabezó despliegue con más de 500 funcionarios de Carabineros y PDI

07 ag. 2025 - 23:45 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, encabezó este jueves la primera ronda masiva coordinada a nivel nacional entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). La actividad busca fortalecer, a partir de un trabajo conjunto, la presencia de las policías en sectores con alta concentración delictual.

El lanzamiento del plan se llevó a cabo en Estación Mapocho y contó, además, con la presencial del subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y el Director General de la PDI, Eduardo Cerna.

"Hacer cumplir la ley"

"Esta es la primera vez que tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile realizan un operativo conjunto de carácter nacional. Ambas policías han coordinado sus esfuerzos de personal y logístico para salir a ejercer sus funciones, que se traduce, en términos sencillos, en hacer cumplir la ley", destacó Cordero.

Los operativos implican acciones preventivas, tales como servicios de fiscalización, controles vehiculares y de identidad. De acuerdo con la cartera de Seguridad, se focalizan específicamente en sectores identificados con alta concentración de criminalidad e incidencia delictual.

El ministro Cordero afirmó que las acciones de ambas instituciones son "determinantes para los resultados", agregando que "su rol en el control preventivo de la ley, pero también en la búsqueda de prófugos y de quienes se encuentran infringiendo la ley migratoria es determinante para la seguridad pública".

Ronda en la Región Metropolitana

En el caso de la Región Metropolitana, el despliegue contempla la participación de aproximadamente 500 funcionarios de Carabineros y la PDI. Este personal operará de forma coordinada en el territorio metropolitano.

El ministro Cordero concluyó su declaración haciendo hincapié en que "lo más importante es que el país sepa que dispone de policías fuertes y no solo de policías fuertes, sino que de policías coordinadas que ponen a disposición su personal y sus medios con un mismo propósito".