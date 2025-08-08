Persecución policial termina con cuatro carabineros lesionados en Pudahuel

08 ag. 2025 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una maratónica persecución policial concluyó con cuatro funcionarios de Carabineros lesionados y un civil detenido en horas de la madrugada de este viernes. El seguimiento se extendió desde la comuna de Lo Espejo y terminó en Américo Vespucio con Lo Echevers, donde el imputado perdió el control de su vehículo y chocó.

Los hechos iniciaron alrededor de las 00:55 horas de este viernes, cuando personal de Carabineros divisó a un conductor en actitud sospechosa mientras realizaba patrullajes preventivos. Entonces, al percatarse de la presencia policial, el sujeto se dio a la fuga y dio inicio a la persecución.

En su huida, pasando por el Aeropuerto Internacional Arturo Benítez, el sospechoso perdió el control de su automóvil y chocó contra las barreras de contención. A raíz de la gravedad de sus lesiones, fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital San José.

Tres vehículos policiales colisionaron por alcance producto del aceite derramado en la ruta, dejando herido de gravedad a un funcionario de Carabineros y a otros tres con lesiones de menor consideración, siendo atendidos en el hospital institucional.

En cuanto al hombre detenido, se confirmó que corresponde a un adulto de nacionalidad chilena con antecedentes policiales previos.

