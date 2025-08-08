"Te vamos a matar y a tu familia": Las cartas que recibió el alcalde de San Bernardo tras operativos contra el comercio irregular

08 ag. 2025 - 09:25 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, denunció haber recibido amenazas de muerte mediante dos cartas que llegaron a las dependencias de la Municipalidad, luego de operativos realizados contra el comercio ambulante e informal en sectores cercanos a la municipalidad y a estaciones de Metro de la comuna.

A través de su cuenta en X, el jefe comunal compartió imágenes de los escritos, que fueron redactados a mano por personas desconocidas.

Contenido de las cartas

Los escritos estarían dirigidos directamente al alcalde White, y también incluyen amenazas a su familia. Además, le exigen que renuncie, utilizando una serie de epítetos.

"White, te vamos a matar y a tu familia también. Saca a los traficantes de las poblaciones y no a los que trabajan", dice uno de los escritos, recalcando que "debes cuidarte tu y tu familia". "White, ya estabas en la mira. Firma el pueblo", agrega.

La otra carta señala: "Te vamos a dejarte al ca... Cuida a tu familia. Ya tienes que irte. Renuncia hijo de la gran p...".

¿Qué dijo el alcalde White?

Frente a esta situación, el edil procedió a realizar la denuncia correspondiente en contra de quienes resulten responsables, asegurando que "no nos van a intimidar".

"En las últimas semanas hemos dado una dura batalla contra las mafias que operan tras el comercio ambulante ilegal. Sabíamos que no sería fácil, y los costos han sido altos. Hoy (jueves) he recibido amenazas de muerte contra mí y mi familia", sostuvo.

"No vamos a bajar los brazos"

El alcalde indicó que"es un mensaje claramente como el que día a día muchas familias san bernardinas viven. Por lo tanto, nosotros lo primero que vamos a decir es que no vamos a bajar los brazos; lo segundo, que ya hemos hecho la denuncia y la querella; y tercero, que esperamos el acompañamiento de la autoridad, que es lo que hemos exigido en todos los temas"

"Aquí hay situaciones que se normalizan. Un Chile A, donde estas cosas no ocurren, y un Chile B, donde parece que son pan de cada día", aseveró. "Basta ya de que este tipo de situaciones quedan impunes. Hago un llamado al Presidente, a nuestros parlamentarios y a todos y a todas las autoridades que en estos tengamos una sola posición".

¿Qué dijo el Gobierno?

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, se refirió al hecho asegurando que "es deber nuestro, como autoridades públicas, no solo expresar solidaridad, sino que poner a disposición de él todos los medios de resguardo para él y su familia, porque no es admisible que una autoridad pública que ejerce legítimamente las atribuciones en favor de sus vecinos sea amedrentada y amenazada de ese modo".

Actualmente, se encuentran en revisión las cámaras de seguridad que podrían aportar antecedentes sobre los responsables de la entrega de estas cartas en la municipalidad.