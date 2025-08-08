Tres adultos y una adolescente: Esto es lo que se sabe sobre los detenidos por secuestro de empresario

08 ag. 2025 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

El secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani, perpetrado el jueves en Quilicura, Región Metropolitana, concluyó durante la madrugada de este viernes con su liberación y la detención de cuatro personas vinculadas al caso.

De acuerdo con lo que se sabe hasta el momento, los arrestados corresponderían a cuatro ciudadanos de nacionalidad extranjera, específicamente dos colombianos y dos venezolanos.

Tres de los capturados serían adultos y uno menor de edad: una adolescente oriunda de Venezuela. Las autoridades no han informado sus edades ni si son parte de alguna banda de crimen organizado.

Cámara de Meganoticias capta a detenido (de rojo) en cuartel de Carabineros

Audiencia de control de detención será a las 16:00 horas

Se espera que se conozcan más detalles del caso a partir de las 16:00 horas de este viernes, cuando se realice la audiencia de control de detención de los cuatro involucrados en el Centro de Justicia de Santiago.

Desde ya, la Fiscalía ha adelantado que se pedirán las máximas sanciones de comprobarse que son responsables. El fiscal nacional, Ángel Valencia, sostuvo más temprano que "en Chile secuestrar no es gratis, en Chile estos secuestros, Carabineros, la PDI y la Fiscalía los aclaran y terminan con detenidos (...). Vamos a llevar a sus autores ante la justicia y vamos a instar para que se le apliquen las penas más severas que establezca la ley".

Empresario fue liberado durante la madrugada

Tras ser liberado, el empresario fue encontrado durante la madrugada de este viernes en la comuna de Puente Alto por un conductor de transporte de pasajeros, quien le prestó auxilio y lo llevó hasta una comisaría de Carabineros.

El secuestro ocurrió pasadas las 10:30 horas del jueves en avenida El Colorado, cerca de la intersección con calle Los Lingues, cuando el afectado llegaba a su lugar de trabajo en su auto. Fue abordado por al menos tres delincuentes, quienes amenazándolo con armas de fuego lo subieron por la fuerza a un vehículo marca MG para luego huir.