Detienen a seis personas involucradas en un secuestro con mutilación: Víctima era miembro de la misma banda narco

08 ag. 2025 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a seis personas acusadas por un delito de secuestro con mutilación cometido la noche del 8 de julio pasado en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana. La víctima habría sido miembro de la misma banda narcotraficante que cometió el ilícito.

Hubo diferencias de dinero en las ventas de droga

El jefe de la Bipe Antisecuestros de la PDI, subprefecto Hassel Barrientos, explicó que la víctima corresponde a un hombre de 38 años que estaba encargado de un punto de distribución de droga de la banda.

Sin embargo, "hubo diferencias respecto a la cuenta de las ventas que se habían realizado en ese punto a cargo de este sujeto, por lo que es escarmentado mediante este secuestro".

El crimen ocurrió alrededor de las 23:00 horas, cuando los sujetos subieron a la víctima a un vehículo y lo trasladaron hasta un domicilio en Conchalí, en donde permaneció 20 horas en cautiverio. Tras ser liberado, acudió a un centro asistencial y realizó una denuncia.

El subprefecto agregó que este modus operandi es habitualmente utilizado por bandas criminales "con la finalidad de ejercer el control y liderazgo frente a las personas que operan para ellos".

También se incautaron drogas

En el operativo policial también se realizaron allanamientos en Conchalí y Quintero, en la región de Valparaíso, con lo que se incautó cocaína base, munición, dinero en efectivo, una caja fuerte y teléfonos celulares, entre otras especies.

Los detenidos son tres chilenos, dos venezolanos en situación migratoria irregular y una chilena, a quienes se suman otras dos personas por flagrancia asociadas a Ley 20.000 de drogas y una por orden de detención pendiente por robo.

Todos los detenidos pasarán a control y eventual formalización este viernes en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

