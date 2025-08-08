"Viento importante" en la capital: Este día se espera el fenómeno que llegará a "refrescar" Santiago

08 ag. 2025 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

El ingreso de una vaguada costera a partir de este sábado 9 de agosto traerá nubosidad a la Región Metropolitana, una baja en las temperaturas y un evento de “viento importante” en Santiago, según explicó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton.

Este viernes la capital registrará una jornada inusualmente cálida para la temporada invernal, con una máxima que podría llegar a los 22°C. Sin embargo, el fin de semana las máximas caerán drásticamente debido a la nubosidad.

Viento más fuerte de lo habitual

Leyton advirtió que las corrientes de aire en Santiago suelen ser “débiles”, por lo que hizo un llamado a la precaución ante un evento “significativo”, con ráfagas que podrían superar los 18 km/h.

“Sí, es un viento importante por la asociación que tiene con el ingreso de la nubosidad desde la costa”, explicó el especialista.

El meteorólogo detalló que, en situaciones de marcada estabilidad atmosférica como la actual, estos vientos ayudan a limpiar la cuenca y refrescar el ambiente más temprano.

“El viento matizará este panorama de tanta estabilidad y refrescará el ambiente derechamente, porque la temperatura máxima caerá 6°C”, indicó Leyton.

De acuerdo al experto, este sábado las temperaturas estarán “en torno a lo promedio”, con una mínima de 3°C y una máxima de 15°C.