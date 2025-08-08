¿Vuelven las lluvias intensas a Santiago?: Esto señala el reporte de la DMC sobre precipitaciones desde agosto a octubre

08 ag. 2025 - 12:25 hrs.

¿Qué pasó?

El fin del invierno está a la vuelta de la esquina, por lo que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó recientemente su reporte de "condición climática" para el trimestre de agosto-septiembre-octubre, en el cual detalla cómo se comportarán las lluvias y las temperaturas en los meses venideros.

¿Vuelven las lluvias intensas a Santiago?

De acuerdo a los datos publicados por Meteorología, las precipitaciones en el país durante este trimestre se pueden categorizar en cuatro grandes zonas:

Una "condición seca", entre Arica y Parinacota y Atacama. Lluvias "bajo lo normal" entre Coquimbo y Los Lagos, con la excepción del Maule, en donde "se espera una condición sobre lo normal". Por último, entre Aysén y Magallanes existe "incertidumbre", ante la falta de un pronóstico claro.

Con esto, se puede deducir que las precipitaciones en la Región Metropolitana estarán por debajo de lo normal en lo que queda del invierno y en los primeros meses de la primavera.

Ante reportes que hablaban de que las lluvias en Santiago estarían por "sobre lo normal" en lo que resta de agosto, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, explicó que "los pronósticos mensuales no son tan confiables" y que la tendencia en la capital -tal como indica la DMC- corresponde a precipitaciones "bajo lo normal".

¿Cómo se comportarán las temperaturas?

En cuanto a las temperaturas para el trimestre agosto-septiembre-octubre, la DMC pronostica que las mínimas estarán "sobre lo normal" entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama; mientras que entre Coquimbo y Magallanes "se prevé una condición normal o bajo lo normal".

En el caso de las temperaturas máximas, estas serán "bajo lo normal" en la zona costera entre Arica y Parinacota y Atacama, y entre las regiones de Los Lagos y Aysén. En contraste, todo el resto del país presentaría máximas "sobre lo normal" en estos tres meses.

