¿Lloverá para el 18 de septiembre? En esta fecha podrás saber si tendremos lluvia en Fiestas Patrias
¿Qué pasó?
Todos los años los chilenos están atentos al pronóstico del tiempo para las Fiestas Patrias, la mayoría esperando a que no llueva durante los días de celebración, para así poder disfrutar de las tradicionales actividades al aire libre que se realizan durante esta festividad.
El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, dio a conocer la fecha aproximada en la que hay que poner atención, ya que se podría saber si este 18 de septiembre caerán precipitaciones.
¿Cuándo se podrá saber si podría llover en Fiestas Patrias?
"Para evaluar la probabilidad de ocurrencia entre el 17 y el 19 de septiembre, no se puede antes de diez días, para dar una información gruesa. Si bien es cierto hay disponibilidad de información 14 días antes, para dar una mirada de la probabilidad de ocurrencia es diez días antes", sostuvo el experto.Ir a la siguiente nota
De todos modos, aclaró que esto es sólo para "vislumbrar que hay una posibilidad de ocurrencia", por lo que para ese entonces, aún no se sabrá "la cuantificación de cuánto va a caer ni a qué hora empieza".
¿En qué fecha se sabrá si lloverá el 18 de septiembre?
Sin embargo, Leyton afirmó que la certeza de que se produzca el fenómeno no será antes de cinco días. "Por lo tanto, si uno quisiera abarcar del 17 al 19 tendría que estar pensando entre el 10 y el 12 de septiembre para dar una información que no sea estadística, como probabilidad climatológica".
"Dejando de lado esa probabilidad estadística climatológica, solamente cinco días antes se puede detectar con cierta certeza aceptable si van a ocurrir o no van a ocurrir precipitaciones. Y cuánto va a caer, qué días exactamente y en qué horarios, hay que esperar unos tres días antes porque particularmente con esta neutralidad, en relación a El Niño, y la ausencia casi total de otra señal climatológica intraestacional, hay que acercarse mucho para dar una buena información y tener una buena toma de decisiones", explicó.
En ese sentido, sobre lluvia para el 18 de septiembre, aseveró que "el día 12 o 13 se puede ver, si el evento es importante... Si es un evento débil, que nos deja al margen de la actividad del sistema, hay que esperar unos dos días antes".Busca aquí el pronóstico de tu localidad
Leer más de