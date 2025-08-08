Fiestas Patrias: ¿De cuánto es el aguinaldo para trabajadores del sector público?

08 ag. 2025 - 00:00 hrs.

Septiembre es esperado con ansias en el territorio nacional, ya que es el mes cuando Chile celebra las Fiestas Patrias; pero también significa la llegada -para muchos- del tan preciado aguinaldo, un dinerito extra que nunca está de más recibir en esta época del año.

Uno de los encargados de otorgar este beneficio es el Estado, que dos veces al año (para el "18" y para Navidad) entrega un aguinaldo a los pensionados y también a los trabajadores del sector público.

¿Cuál es el monto del aguinaldo?

De acuerdo a la Ley 21.724, que otorga un reajuste general de las remuneraciones de los funcionarios públicos y además establece el pago de aguinaldos; todos quienes trabajen en un organismo estatal al 31 de agosto, en cargo de planta o contrata, recibirán su aguinaldo el mes de septiembre.

Sin embargo, la cantidad de dinero a conceder depende de la remuneración que tenga cada trabajador, por lo que este año 2025 los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias serán los siguientes:

$88.667 para trabajadores públicos cuya remuneración líquida de agosto de 2025 sea igual o inferior a $1.025.622 .

para trabajadores públicos cuya remuneración líquida de agosto de 2025 sea . $61.552 para trabajadores públicos cuya remuneración líquida de agosto de 2025 supere los $1.025.622.

¿Hay aguinaldo en el sector privado?

En el sector privado los trabajadores también esperan contar con plata extra para celebrar como corresponde el "18". En este caso, la entrega del aguinaldo no es obligatoria, pero igual se otorga bajo ciertas condiciones:

Estar contemplado en su contrato de trabajo.

de trabajo. Exista un contrato o convenio colectivo donde el aguinaldo esté incorporado como cláusula.

