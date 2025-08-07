"Si hay que lavar ropa, hágalo entre jueves y viernes": Jaime Leyton pronostica cambio en el tiempo en Santiago el fin de semana

07 ag. 2025 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días y adelantó un drástico cambio en la Región Metropolitana, marcado por un descenso en las temperaturas y mayor nubosidad. Todo esto, producto de la llegada de una vaguada costera que ingresará a partir del sábado 9 de agosto.

Durante este jueves, Santiago mantendrá la tónica de los últimos días, con temperaturas inusualmente altas para la época del año. Se espera una máxima de 20°C, similar a lo registrado desde el inicio de la semana. Sin embargo, el panorama cambiará bruscamente durante el fin de semana.

Máximas de 16°C y 18°C este fin de semana

Según explicó Leyton, la vaguada costera —que se desplazará desde Antofagasta hacia Concepción— generará una importante variación en las temperaturas este sábado: “Harán cambiar el régimen de temperaturas, con 7°C y 16°C. Completamente más aplanadas las marcas respecto al día viernes”, detalló.

El domingo también se verá afectado por esta condición meteorológica, con cielo mayormente nublado debido a la persistencia de nubosidad baja.

“El domingo con cielo nublado, porque se repite este efecto. Vuelve a ingresar esta nubosidad baja. 8°C y 18°C las temperaturas máximas, porque ya en la tarde va a ser menos espesa la cobertura nubosa respecto al día anterior”, agregó el especialista.

"Si hay que lavar ropa, hacerlo entre jueves y viernes"

Ante este cambio en las condiciones climáticas, Leyton recomendó realizar tareas del hogar antes del fin de semana, ya que la humedad y el descenso térmico complicarán algunas actividades.

“Si hay que lavar la ropa, si hay que hacer el aseo en el jardín, hacerlo entre jueves y viernes, porque ya el sábado va a ser un poquito más fresco el ambiente, más húmedo”, advirtió.

